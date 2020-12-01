世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司宣佈將攜手聯合國國際公共衛生機構「世界衛生組織（WHO）」，共同打造永續且開源的開發架構，以支援世界衛生組織學院（WHO Academy）的創新數位學習平台Learning Experience Platform（LXP）。透過本次合作，世界衛生組織將汲取紅帽創新實驗室及Open Practice Library的現代化開發方法，輔以紅帽開源社群專案的開源技術，建置更具彈性與擴展性的DevOps平台，協助管理、測試建置情況、分析程式碼及將資料視覺化，加快取得相關醫療知識的速度，同時降低資訊錯誤的比例。

世界衛生組織資訊長暨數位醫療總監Bernardo Mariano指出，與紅帽創新實驗室合作，讓我們能更有彈性且敏捷地運用開源技術推出解決方案，因此能建立一個DevOps平台，提供全球醫療人員高度相關且即時的新冠疫情資訊和知識，在未來也可依據不同需求擴展及改善。

紅帽資深副總裁暨全球服務總經理Hans Roth表示，一直以來世界衛生組織是公共衛生資源解決方案的創新先鋒，這次紅帽很榮幸能與其協力開發極具潛力的開源平台，以因應全球新冠疫情需求及未來醫療領域可能遇到的挑戰。在紅帽創新實驗室協助之下，世界衛生組織利用DevOps方法打破傳統IT屏障，藉由團隊協作、大量努力及創新思維解決各項難題。在紅帽的全力支援下，世界衛生組織現已創建完善的DevOps平台，能更有效率地提供醫學知識給世界各地的醫療專家。

面對每日更新的新冠肺炎數據，醫療人員需要隨時追蹤最即時、最準確的資訊。當快速提供即時資訊已成為關鍵，世界衛生組織理解團隊必須強化其數位能力，才能回應全球醫療人員的需求，並加速將最新醫療知識及實證結果傳遞給執業者、決策者及其組織內員工；而與紅帽密切合作就能催生新的實踐方法以達到此目的。

世界衛生組織最新DevOps平台能夠回應現今的諸多挑戰，例如降低錯誤資訊比例，以及獲得建立全新學習體驗平台的能力。另外，世界衛生組織也希望替開放式資料模型打下基礎，因應醫療人員未來可能產生的需求，如提供客製化程度更高的學習體驗。

在為期八週的線上紅帽創新實驗室中，世界衛生組織團隊與紅帽專家密切合作。紅帽創新實驗室旨在協助組織整合人員、實踐方法與技術，提升開發軟體與產品時的敏捷度、催化創新，在短時間內解決組織內部挑戰。

本次合作中，世界衛生組織資訊管理與技術團隊積極採用新的敏捷方法、精實產品開發與DevOps實踐，與其既有的專案管理方法雙軌並行。這些文化上的轉變是為了提升世界衛生組織在面對需求變化時的適應力，讓世界衛生組織的DevOps平台更能夠針對現今與未來需求擴展。紅帽創新實驗室提供的技能與工具，成功協助世界衛生組織打造無需仰賴單一人員或技術的學習解決方案，使其擁有全面且足夠的知識，得以於往後自行管理新平台與其他內部程序。

開源技術能促使跨域合作、提高資源取得性與負擔性；這對於中低收入國家更是重要。因此，世界衛生組織最初即決定透過開源技術建構平台。

全新的LXP完全使用紅帽的開放式混合雲技術，使世界衛生組織擁有具擴展性、彈性及更高安全性的平台。而Red Hat OpenShift透過雲端原生的基礎及簡化的環境，提供建立與部署容器化應用程式及評估應用程式指標的能力。另外，LXP開發者能因Red Hat CodeReady Workspaces擁有快速且可靠的Kubernetes開發基礎。將LXP平台建立於開放式技術架構之上，不僅使世界衛生組織更能夠疊代且漸進地採用各種新興架構與應用，帶給全球醫療人員即時價值，在需求增加時，亦能透過獨立於雲端架構的Kubernetes平台Red Hat OpenShift擴展LXP，跳脫對於任何特定雲端供應商的依賴。

(工商 )