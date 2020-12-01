「秋冬防疫專案」今12月1日起正式上路，進入8大類高感染傳播風險場所需強制戴口罩，未戴口罩經勸導不聽者，將開罰3千至1萬5千元。此外，防疫期間違規亂丟口罩者，第一次遭北市環保局查獲，罰鍰將加重為3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習。

秋冬專案12/1上路 史上最嚴口罩令 祭1.5萬重罰

中央流行疫情指揮中心表示，8大類場所包含醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3000元以上1萬5000元以下罰款。

8大類場所一覽表。(中時新聞網製圖/資料來源：中央流行疫情指揮中心)

值得注意的是，8大類場所包括KTV、健身房、三溫暖、室內游泳池、超商、圖書館等都要戴口罩。指揮中心指揮官陳時中解釋，上述這些場所因具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的特性，有較高的感染與傳播風險，因此要求進入該類場所活動的民眾佩戴口罩，但室外不戴會先勸導，不會一看到沒戴就罰。

為保障民眾戶外活動安全，北市環保局已持續加強人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等周邊環境消毒，包括捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館共240處。

此外，環保局也提醒，防疫期間違規亂丟口罩者，第一次查獲罰款將加重為3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習，民眾切勿心存僥倖任意亂丟，以免荷包失血又變成防疫公敵。

(中時新聞網)