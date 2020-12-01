台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐黃豊足、警員陳宏霖、林良發等3員，於日前深夜22時許，接獲邱姓女子(約32歲)報案稱：想不開！員警立即趕赴現場(南屯區精科路段)，發現邱女已哭成淚人兒，向員警表示最近男友和她談分手，她覺得自己快被拋棄了，情緒難以承受，所以報警求助。

警方指出，因精密園區一帶於非上下班時間人煙稀少，偶爾只有幾台車經過，深夜時段女子落單更是危險。故員警協同邱女返回派出所休息，員警一邊開導她一邊泡熱茶給她喝，希望她情緒平穩下來，剛開始邱女戒心仍重，不願吐露姓名年籍。

員警開導過程中，分享正確的感情人生觀，告訴她人生尚有多種可能，值得我們經歷探索；經員警諄諄教誨、苦口婆心的勸告之下，邱女終於平復情緒敞開心房聊天，在言談間員警順利得知其身分，立即聯繫家屬多加關懷。

警方表示，後續見邱女情緒穩定，員警主動護送其至公司上班，甚至不厭其煩地叮囑其要珍惜生命、切勿做出傷害自己的傻事，不要讓關心她的家人難過；邱女表示會好好照顧自己，感謝警方的暖心陪伴。

春社所長曾一峯表示，生活總有許多考驗及難題，及時尋求警政或社政單位幫助，相信沒有過不去的關卡。生命專線請撥1995或撥打110報案專線。

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(中時 )