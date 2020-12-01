高雄市經發局在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，活動標榜號稱「免費喝」木瓜牛奶，但不少民眾到場卻發現，現場根本沒人擺桌、也沒有食物，遭網怒轟騙肖耶！對此，高雄市府怒解約受託廠商。不過上網查該廠商，發現曾在2016年「發生一件事」，也上了媒體。而針對六合夜市事件，該廠商回應「下午發言人會進公司」。

高雄六合夜市28日舉辦「辦桌免費吃」活動，網羅多種人氣美食，但沒想到許多民眾到現場後發現，不但沒有辦桌，排隊拿到的木瓜牛奶也只是一小杯試喝，且只有前50人免費，甚至連六合夜市管委會也不知道活動細節。

對此，陳其邁昨接受媒體聯訪時，對此活動也說重話「很不滿意」，他已要求經發局，對於過程是否有輕忽、做的不理想就要檢討，對相關人員進行懲處。經發局昨晚也發新聞稿表示，失職人員已追究懲處調職，受託廠商「綸創公關顧問有限公司」是在2020年4月14日開標，決標日期為5月7日，今（1）日正式發函依約追究並解約。

該廠商得標相關資料。（政府採購網網頁）

開標和決標日期網頁。（圖片來自高雄市政府標案網頁）

《中時新聞網》記者上網查詢「綸創公關顧問有限公司」資料，發現該公司在2016年曾有一事登上媒體。據《ETtoday新聞雲》報導，2016台南關子嶺溫泉美食節的文宣海報，遭台北市漫畫工會理事長鍾孟舜爆料，指其抄襲大陸和日本繪師的創作，後台南市府出面道歉並下架海報，也稱會追究相關責任；而綸創公關顧問有限公司後來也發聲明稿道歉。

記者再查詢該公司2020得標案件，發現大部分都集中在高雄市府，台南市府和嘉義縣市府，以及行政院。似乎對於南部縣市相關行銷或施政，十分有心得。

記者今致電「綸創公關顧問有限公司」，想詢問關於「辦桌免費吃」活動的爭議，以及是否發生2016年媒體報導所指一事，公司工作人員表示，發言人下午2點會進公司，到時再統一發言。

開放政府標案網頁。（圖片摘自開放政府標案網頁）

(中時新聞網)