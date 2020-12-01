鑒於全球今年深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，在美國辭典界執牛耳地位的出版商韋氏公司宣布，挑選出「大流行」（pandemic）為2020年度代表字。

1831年成立的韋氏公司（Merriam-Webster）在官網上表示，「大流行」一字在網路字典搜尋次數最多。

韋氏公司說：「有時候一個字彙就可以定義一個時代，而在這個特別、異常艱困的一年，符合寫照的一個字彙立刻脫穎而出。」

根據官網，「大流行」定義為一種疾病在廣泛地理區域爆發，例如在多個國家或多洲，通常會影響很大一部分人口。

韋氏公司表示，這個字彙源於希臘語pan和demos。pan有「全部」、「每一」之意；demos意為人民。

世界衛生組織（WHO）3月11日正式將2019冠狀病毒疾病認定為大流行疾病後，民眾在字典搜尋「大流行」次數飆升。

韋氏公司說，這個字彙當日在網路創下「2020年字典搜尋量單日最大增幅，比2019年同日增加115806%」。

韋氏公司去年宣布，人稱代名詞they（他們）獲專家挑選為2019年度代表字，這個字人氣竄升和性別認同去二元化的趨勢有關。2018年挑選出「正義」（justice）；2017年是「女性主義」（feminism）；2016年「超現實」（surreal）。

此外，英國柯林斯字典（Collins Dictionary）日前公布2020年度代表字，「封鎖」（lockdown）一字稱霸；隨著疫情肆虐全球，這個字彙使用頻率也大幅增加。

牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）則表示，無法一如傳統選出單一年度代表字，而是改為探討今年語言發展得有多快、多深遠。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思(示其)）1091201

(中央社)