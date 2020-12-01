「路平、燈亮、水溝通」口號朗朗上口，其中高雄市的路平政績，在陳其邁團隊上任後，成為各界關注焦點。陳其邁昨（30）日晚間到民族陸橋現場視察，也為施工期間吵到附近民眾，鞠躬表示歉意。

陳其邁在臉書指出，晚上約9點到民族陸橋現場視察，機車道已經拆除完畢、並鋪上柏油。12月1日早上6點起，騎機車的朋友將會有一條更平坦的道路。

高雄市長陳其邁（左三）視察民族陸橋工程。（圖／摘自陳其邁臉書）

高雄民族陸橋機車道已拆除完畢，並鋪上柏油。（圖／摘自陳其邁臉書）

「施工的前兩天吵了大家，真歹勢！」陳其邁特地向居民、里長鞠躬，居民們則為工程人員鼓掌，謝謝工程人員很拚，10天很快就通車。

陳其邁說，這10天深怕拖太久影響交通，真的感謝市民朋友的體諒和工程人員的努力，並祝福大家行車平安，也感謝大家包容理解，成就更好的高雄。

網友表示，「有做事的市長，真棒」「果然是緊緊的邁邁」「謝謝超有效率的市府團隊」，也有外縣市的民眾直呼，高雄真的不一樣了，有空一定要到高雄旅遊。另有人認為，「這種場合真的不適合穿西裝，人民感受是不融入的」。

(中時新聞網)