故宮不改名 政院：組改從沒有討論任何改名方案 10:072020/12/01 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李孟諺指故宮沒有要改名(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 故宮改名問題連日引發爭議，故宮院長吳密察昨在立法院表示，故宮沒有改名問題，行政院今天也正式澄清，故宮沒有要改名。 故宮改名為華夏博物館傳聞已久，外傳故宮「降級」改隸文化部，也列入行政院組織改造討論中。行政院秘書長李孟諺今天表示，行政院在討論組改案的過程，從沒有討論到任何改名的方案，也就是說「故宮沒有要改名」，請外界勿再以訛傳訛。 李孟諺說，組改相關議題，牽涉部會功能的調整和與時俱進，目前尚未定案，等有確定草案，會向社會各界說明。 (中時 ) #故宮 #改名 #組改 #政院 #方案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豬內臟之亂 國民黨批議事不中立 游錫堃：一切依議事規程進行 12:542020/11/30 政治 故宮鬧改名風波 吳密察：絕對沒談改名問題 09:342020/11/30 政治 拜登上台後 歐盟討論加強與美國五大領域合作 19:592020/11/30 財經 故宮直屬中央 非全球獨有 04:102020/12/01 藝文副刊 政院：提升數位經濟發展 驅動國家競爭力 22:002020/11/30 財經 美大選電子投票大亂 藍綠立委：明年上路的數位身分證應更謹慎 11:442020/11/30 政治 文化部長李永得：盼故宮議題能回歸專業討論 09:472020/11/30 政治 故宮降格是台灣文化失格 04:102020/11/30 時論廣場 專家傳真－提供誘因投資新創事業 創造正向循環 04:102020/12/01 專題周報 爽快認愛不躲了1／認愛隔天忙約會 吳慷仁邵雨薇甜膩一整夜 07:112020/12/01 娛樂 政治熱門新聞 家樂福自清沒用？ 宅神揭民進黨恐怖算計 抖出中共同路人 - 政治 王浩宇再爆家樂福公關16秒錄音檔 總公司「重大聲明」反擊 - 政治 和高嘉瑜之戰為何突然熄火了 游淑慧爆神秘人物一句話 - 政治 市政滿意度調查結果出爐 這兩都排第一 高雄排名曝光 - 政治 找這3人國民黨才有救？ 媒體人嘆：知識藍、經濟藍都是唬爛 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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