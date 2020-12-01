故宮改名問題連日引發爭議，故宮院長吳密察昨在立法院表示，故宮沒有改名問題，行政院今天也正式澄清，故宮沒有要改名。

故宮改名為華夏博物館傳聞已久，外傳故宮「降級」改隸文化部，也列入行政院組織改造討論中。行政院秘書長李孟諺今天表示，行政院在討論組改案的過程，從沒有討論到任何改名的方案，也就是說「故宮沒有要改名」，請外界勿再以訛傳訛。

李孟諺說，組改相關議題，牽涉部會功能的調整和與時俱進，目前尚未定案，等有確定草案，會向社會各界說明。

(中時 )