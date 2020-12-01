統一獅昨天確定未與投手林煜清、洪心騏、內野手蔡奕玄續約，沒人繼續職棒生涯，洪心騏理解這就是職棒的現實，但他仍感謝球團的照顧與栽培，「球場上是現實的能者留、不能者離，而今我是後者，但這不是結束而是重新開始。」

26歲的洪心騏2016年投入中職選秀，被獅隊在第8輪指名，簽約金100萬元入團，一軍出賽22場，共投72.1局、防禦率6.67，今年則無一軍出賽紀錄，在二軍出賽27場，留下3勝8負、防禦率7.67的成績，季末遭到釋出。

不續約的消息傳出後，洪心騏在個人社群上寫道，感謝統一球團在2016年給予機會，讓他能加入這個大家庭，也謝謝這幾年統一對他的照顧與栽培。

「球場上是現實的能者留、不能者離，而今我是後者，但這不是結束而是重新開始。」洪心騏表示，雖然沒能在場上一起奮鬥幫助球隊拿下總冠軍，但仍以身為球隊一分子而感到榮幸，「心騏在這下台一鞠躬有緣再相逢。」

(中時 )