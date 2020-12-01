國民黨南投縣女立委許淑華，為反對民進黨政府進口萊豬政策，日前刊出一張在立院議場手持「蘇貞昌擬先吃，我OK」看板的照片，不料竟遭綠營側翼粉專「Wecare高雄」惡意P圖，竄改成「貞昌，你先吃我OK」。Wecare高雄雖已刪文，下流行徑卻已被許多網友截圖，網紅歷史哥更痛批：「刪文也沒用，凡走過必留下痕跡。」並質疑到底是「中央廚房」給錯圖，還是Wecare高雄惡意P圖與造假。

許淑華27日在臉書貼出一張她在立法院議場手持，「蘇貞昌，你先吃我OK」橫幅看板的照片，象徵藍營反對含萊劑的美豬進口的決心。不料，這一張照片28日卻遭到臉書粉專「Wecare高雄」惡意P圖，竄改成「貞昌，你先吃我OK」。並特別標註「設計師跟斷句都很重要」。值得注意的是，Wecare高雄發文後不久，便將文章自行刪除。

歷史哥29日在臉書發表《誰被care誰就衰》一文，表示雖然這篇惡意P圖許淑華的文章已刪除，但「刪文也沒用，凡走過必留下痕跡」；並質疑Wecare高雄身為「堂堂罷免第一品牌」竟然放假圖，究竟是「中央廚房」給錯圖，還是Wecare高雄真的惡意P圖與造假？更痛批Wecare高雄整天「care國瑜」、「care淑華」就是不「care高雄」，可見其行徑根本就是「假民主」、「假關心」、「真抹黑」、「真鬥爭」，呼籲大家若在綠色側翼粉專、個人臉書及留言區看到圖片流竄，請動手檢舉並列入黑名單。

文章一出，獲得超過2700個讚、超過270則留言與超過310次分享。網友紛紛留言：「造假這麼明顯……只能說顏色對了……怎樣都沒事！」「這種團體低級當有趣，台灣才會沒救」、「惡意p圖會有報應的」、「817的水準可以繼續再低，沒問題的」、「明擺著造假還有人挺，這個社會沒是非了」、「只要與韓有關，就是人格毀滅」、「這種團體還有人支持真的滿扯的」、「綠假宣傳沒事，藍的真的宣傳被檢舉」。

(中時新聞網)