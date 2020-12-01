新科議員陳睿生。(蔡依珍攝)

新科議員陳睿生和市府團隊合影。(蔡依珍攝)

新科議員陳睿生和父親陳江順。(蔡依珍攝)

新科議員陳睿生。(蔡依珍攝)

新屋區原市議員邱佳亮涉貪入獄，前新屋鄉長陳江順之子陳睿生遞補，1日宣誓就職，桃園市長鄭文燦笑稱新屋只有唯一一位議員，「7點就會有鄉親來諮詢服務」，陳睿生允諾會2年當4年拚，做好選民服務，為新屋鄉親爭取更多更好的建設。

新屋區原民進黨籍市議員邱佳亮因詐領市議會助理費、出國考察費和出席費共822餘萬元，判刑12年半、褫奪公權6年定讞，上月18日發監執行，同為民進黨籍的「落選頭」39歲陳睿生遞補。

新科議員陳睿生1日在在桃園市議會議長邱奕勝主持、桃園地方法院庭長張益銘監誓下宣誓就職，邱奕勝祝賀陳睿生加入議會大家庭，相信他年輕、有活力、學歷高，又來自政治背景家庭，會把新屋選民工作做好。

鄭文燦說，陳睿生是典型客家年輕人，愛鄉土、肯打拼，是桃園市客家青年會首屆理事長和新屋區體育會理事長，頂著留學英國碩士的學歷，跟隨父親投入地方建設工作，相信他會好好珍惜剩下的2年任期。

「新屋議員7點就會有鄉親來諮詢服務！」鄭文燦笑言，新屋只有一個議員，可能擔任議員後從早到晚非常忙碌、服務案件多，期許陳睿生本於參政初衷服務新屋鄉親，在市政推動上給市府更多建議，他也會盡量協助新屋各項建設。

陳江順也到場觀禮，他表示，選舉過程艱辛，陳睿生學法律，相當遵守《選罷法》規定，能夠幸運遞補，一定會為地方努力。他強調，新屋是落後鄉鎮，都市計畫50年道路也沒有開發完成，全鄉大部分都是特定農業區，對地方發展影響相當大，新屋選民都期待改變，樂見兒子有機會為鄉親服務，相信一定會是專業的議員，爭取地方建設，2年當4年用，不會有任何兼職工作，也會記取過去教訓，對地方議員法跟用人都會公平公正，盡最大努力報答鄉親。

(中時 )