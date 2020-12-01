真的好隨性！有位外型搶眼的女神，未經同意直接躺在友人家的木板上睡午覺，並把照片PO上網，原來她是藝人曾之喬，事後笑稱「女明星說睡就睡大家都看傻」，豪邁的行為引起熱議。

曾之喬最近因工作前往台東，不忘曬出忙裡偷閒的照片，只見她戴著黑色棒球帽及墨鏡，身穿素黑短背心，秀出肩頸線條與傲人上圍，短版設計突顯水蛇腰，下身則搭配紅色印花長裙，大喇喇地躺在地上享受日光浴，「幾天的疲憊和心煩，好像被曬掉了不少，謝謝都蘭夏威夷。」

許多網友看到她隨性躺地的照片，都感到相當意外，紛紛留言：「好厲害，你竟然可以躺在地板睡覺」，釣出本人回應：「這個木地板超～～～～～～暖！！！一躺就想睡」還有粉絲提醒：「女明星你的偶包呢？哈哈哈」曾之喬則裝傻，「偶包是什麼？」完全沒有大牌女星的架子。

29日曾之喬再度發文，透露是在台東的最後一天，相見恨晚地遇到一間最喜歡的咖啡廳，「謝謝你讓我在台東辛苦工作了那麼多天後，讓我享受了一個短暫的微度假時光，非常療癒，我一定會再來的。謝謝台東！Ma ka pahay」。

(中時新聞網)