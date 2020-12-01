演藝圈的「美魔女」始祖有潘迎紫、陳美鳳、丁國琳等人，但在一般百姓社會中也有不少「越老越年輕」的令人稱羨案例，一位來自印尼的女子Puspa Dewi外型超凍齡，不僅皮膚白皙無皺紋，還有一雙筆直的少女腿，不說不知道她已經53歲了，大兒子前陣子迎來一子，讓Puspa Dewi成為世間最「幼齒」的奶奶。

據外國媒體報導，Puspa Dewi和老公結婚多年，育有兩個兒子，常在IG分享生活動態的她，有47萬粉絲，過去她透露跟兒子出門時常被誤認為是情侶，最近大兒子當爸爸，Puspa Dewi成為祖母，她分享和孫子合影，不說還會讓人以為是母子。

Puspa Dewi常分享熱舞、健身照片。（圖／翻攝自puspadewihc IG）

Puspa Dewi曬比對圖。（圖／翻攝自puspadewihc IG）

53歲的Puspa Dewi至今仍有一頭烏黑長髮，她常分享自己穿著熱褲跳舞的動感影片，也會分享穿小可愛露出纖腰健身的影音，透露凍齡主因就是熱愛運動，和維持健康的飲食，保有開心樂觀、正面的心態，直言是流汗太少，才會看起來顯老。

Puspa Dewi跟孫子合影。（圖／翻攝自puspadewihc IG）

Puspa Dewi最近曬出自己和老公的對比圖，前一張照片是1993年所拍，當時兩人都穿著白色上衣，外貌看來青澀，如今27年過去，Puspa Dewi的另一半戴起了眼鏡，法令紋明顯，但Puspa Dewi卻變得更年輕，有如父女。而Puspa Dewi的凍齡奇蹟最近常引來媒體報導，她在IG分享截圖說謝謝許多外地的粉絲支持，感謝上帝賜與她健康的身體，可以為許多人的榜樣，最後祈禱她的家人和親友都健康平安。

(中時新聞網)