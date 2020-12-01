藝人丁小芹涉販售假名牌包詐騙買家，遭法院依加重詐欺判刑2年6月定讞，原定11月25日須報到入監，但丁前往新北地檢署報到前，突然向檢方請假遭駁回。落跑至今6天，今(1日)上午10時低調避開所有媒體，報到入監。

據了解，丁小芹11月30日主動和新北地檢署檢察官聯繫，表態1日會自行前往報到，由於永和分局按例每周一向檢方拿拘票，昨日也已取得丁小芹拘票。對此，丁小芹神隱6天，今(1日)上午主動前往地檢署，躲避所有人目光，低調入監。

判決指出，丁小芹在2015年8月至10月間、2016年4月至5月間，在旋轉、蝦皮等拍賣網站平臺刊登不實拍賣訊息，讓12位買家陷於錯誤，分別下標購買13次，並陸續完成匯款、每筆金額728元至4萬0000元不等，丁小芹因而詐得款項。

部分買家收到仿冒商標商品，部分買家只收到品名不符或新舊程度迥異之商品，部分買家未收到商品，各買家才知道受騙，而報警處理；智財法院今年10月間判丁小芹2年6個月。

(中時新聞網)