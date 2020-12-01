苗栗一名女子日前到機車停放處發現機車遭弄倒，而肇事者在機車留下紙條，她原以為紙條是賠罪內容，沒想到打開後竟然寫著「跨丟鬼」，並留下一串電話「09xx-xxxxxxx」，讓她相當生氣，直說有夠沒水準，不相信會遇到這樣的人，目前已經報警，希望透過路口監視器找到這位「跨丟鬼」先生或小姐。

該女子在臉書社團《我是頭份人》PO文表示，「求目擊到機車弄倒的好心人，實在太生氣了，以為肇事者留了電話，殊不知打開紙條上面留下『誇丟鬼』，有夠沒水準！不相信會遇到這樣的人，本來還相信這世界的人都是善良的。」她說肇事者留下這樣的內容，就是把這件事當作笑話，完全沒有認真對待。

女子的機車遭撞倒，肇事者竟留下紙條寫下「跨丟鬼」，讓她相當生氣。（圖／翻攝自臉書我是頭份人）

該女子說，目前已經報警，因為停放機車的路口有很多監視器，希望警方能快點找到人，「給這個好好教育一下，好好等電話通知，好期待見到你」，她還說如果這位「跨丟鬼」先生或小姐看到這篇文章能快點想辦法處理，也希望網友們能幫忙找人。

女子的機車遭撞倒，肇事者竟留下紙條寫下「跨丟鬼」，讓她相當生氣。（圖／翻攝自臉書我是頭份人）

許多網友看到文章後紛紛留言表示，「這也太沒品了」、「看到這個真的很傻眼」。

(中時新聞網)