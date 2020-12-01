受惠北美電視需求強勁，且全球電視品牌廠因疫情使出貨遞延效應下，帶動第三季全球電視出貨量達到6,205萬台，創單季新高，第四季出貨量更有望拉抬至6,453萬台，推升面板價格11月漲勢持續。WitsView公布的11月電視面板報價中，55吋電視面板價格上漲5.8％至164美元，已連五個月上揚。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）股價1日盤中連袂上漲逾3％，創波段新高。

友達第三季每股純益0.3元、群創0.16元，雙雙由虧轉盈，惟累計前三季友達每股虧損仍有0.54元，群創虧損0.88 元。法人指出，觀察第四季面板報價，友達、群創第四季獲利估計將落在70～80億元，每股純益0.7元。其中，友達可望挑戰全年轉虧為盈，繳出逆轉勝。在漲價、營運轉機題材帶動下，面板雙虎1日股價盤中上揚，友達盤中攻上12.8元，創9月上旬來新高；群創則是來到10.55元，亦為逾一個月來新高價位。

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