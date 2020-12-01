中油在查德礦區採出的第一船原油已運返中油高雄大林廠，中油還為第一船原油舉辦抵台典禮，並放映查德採礦紀實影片，為台灣能源自主寫下歷史新頁。

原油抵台典禮安排在中油高雄大林廠105號碼頭，盛大的活動是歡慶查德第一桶油的生產，也代表台灣中油海外探勘40年來重大的里程碑。

中油指出，首船原油10月從非洲喀麥隆港口出發，昨天運抵高雄大林煉油廠碼頭卸油，今天公開展示首德礦區運返的第一船原油。

中油表示，查德奧瑞（Oryx）油田是中油首次以國際礦區經營者進行探勘，並帶領合作集團進入開發生產礦區，展現從測勘、鑽探到開發生產的精湛技術。

海外探勘40年，查德第一桶油的生產既是探勘史上重大里程碑，也是中油人老中青一代接棒一代，勇於創新、挑戰體能與跨界的合作；團隊成員與時間賽跑，最終為台灣、中油寫出歷史新頁。（編輯：孫承武）1091201

(中央社)