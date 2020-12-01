立法院今天接續施政總質詢，藍綠持續備戰中，國民黨團上午召開黨團大會討論因應方式，不料，結束後發現有位自稱行政院警官隊的警察在外站崗。對此，國民黨團總召林為洲痛批，應在議場保護閣揆蘇貞昌與行政官員的行政院警官隊，竟跑到紅樓101外偷聽在野黨開會，彷彿「警察國家再現」，難道立法院已被行政院接管？黨團嚴厲譴責如此不恰當行為。

林為洲說，黨團上午在紅樓101召開黨團大會，出來的時候碰到一位穿著西裝不認識的人，上前詢問後才發現是行政院警官隊，他質疑，「蛤！行政院警官隊也可以在立法院派人到各個地方，偷聽在野黨開會，然後通報（行政院）？」

林為洲表示，昨天司法法制委員會已經決議，立法院內的保六不能再通報任何委員的行動，「結果保六不敢通報，反而是用行政院警官隊，這太離譜」，而且行政院警官隊的職責是保護行政院長與行政官員，照理說應該在議場內，另外，紅樓101外的崗哨應該也是由立法院保六負責，「完全黑白講（亂說一通）」。

林為洲砲轟，行政院警官隊的舉動，非常不恰當與太離譜，彷彿「警察國家再現」，把立法院當作行政院的附屬單位？「心虛，怕我們有動作」，他直呼，不管用什麼方法，黨團都不會放棄，隨時發動抗爭，目的就是要擋萊豬，用什麼方法黨團都不怕，黨團將不惜一切代價「擋萊豬、反萊豬」。

林為洲強調，只要不要進口萊豬，不要通過攸關萊豬9項行政命令，一切都解決，而黨團已提出本周召集朝野協商的要求，盼處理行政命令、食安法、學校衛生法等，呼籲民進黨該面對就要面對，既然敢用行政命令讓萊豬進口，就要負擔政治責任。

林為洲爆行政院警官隊回報在野黨動作 砲轟「警察國家」再現

國民黨團質疑，行政院警官監控在野黨，行政院已經把立法院當塑膠？把國會當公開政治偵防的對象？監控在野黨的警官，不可能是自己的行為，到底是誰下的令？誰同意的？行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺必須立即公開道歉。

國民黨團也問，立法院自甘為行政院的小弟嗎？行政院警官的監視的行為是立法院同意的嗎？立法院秘書長林志嘉必須給國會，給全體立法委員，給國人一個明確的交代。

(中時 )