中國醫藥大學暨醫療體系合作企業-長聖國際生技，擁有「免疫細胞、幹細胞」為兩大主軸核心技術平台，分別應用於「新藥開發、細胞產品委託製造服務」，研發能量表現相當亮眼！「2020台灣醫療科技展」12/3於台北南港展覽館展出，長聖國際生技將於會場展出多年來的研發成果。

長聖國際生技在新藥開發方面，聚焦在免疫細胞（CAR001、ADCV01、CAR-MSC、Fucoidan-based magnetic nanoparticle）治療癌症及幹細胞（UMSC01）急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與COVID-19等重大疾病為主，可說是台灣高水準細胞製藥公司。

長聖國際生技並接軌國際與世界頂尖研究機構或同業結盟，提供國內醫療機構執行特管辦法所需的細胞產品治療癌症，如DC、DC-CIK、BMSC，且CIK、Gamma Delta T持續開發與申請中，期望嘉惠更多病人。

長聖國際生技總經理黃文良醫師表示，長聖的異體臍帶間質幹細胞用於治療COVID-19，除已獲台灣衛福部核准恩慈療法（衛部醫字第1090112724號）、財團法人醫藥品查驗中心（CDE）認證對新冠肺炎藥物研發具潛力之藥物外，並通過美國FDA Phase I/IIa核准進行臨床試驗，參與抗疫國家隊不遺餘力。

黃文良進一步表示，間質幹細胞的分化能力很強，可以調節免疫系統並抑制發炎，促進內發性修復，對抗重症患者的細胞激素風暴，希望能夠帶給患者恢復健康的機會。

目前，長聖國際生技的樹突細胞腫瘤疫苗（ADCV01）治療多型性膠質母細胞瘤，正在進行台灣衛福部的2期臨床試驗；另外，異體臍帶幹細胞（UMSC01）治療心肌梗塞及腦中風第1期臨床試驗也在進行中，期望未來能帶來新的醫療契機。

長聖國際生技並依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，以及自體免疫樹突細胞療法（DC）、樹突細胞結合細胞因子誘導手細胞療法（DC-CIK）及自體骨髓間質幹細胞移植治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損（BMSC）。

此外，長聖國際生技也積極與全台各醫療院所合作申請，截至目前為止，已與17家大型醫療院所合作及協助8家醫療機構獲得衛福部核准收案，替癌症患者爭取更多治療機會。

(工商 )