印度一名肚皮舞女郎在舞台上表演，將現場氣氛炒到最高點，許多觀眾都拿出手機狂拍，記錄下這一刻，沒想到正當她要彎腰和台下觀眾互動時，突然遭一名男子連開3槍，她當場爆血倒地，嚇壞在場所有人，目前女郎已經緊急送醫，而這段驚悚畫面也在網路上瘋傳。

推特上瘋傳一段驚悚影片，由於11月底印度一處村莊舉辦克哈特普迦節慶祝活動，請來美艷舞孃大跳性感肚皮舞，畫面中可以看到舞孃在台上敬業演出，奮力扭腰擺臀，做出不同撩人姿勢，彎腰對觀眾秀出事業線，沒想到正當全場氣氛沸騰到最高點時，台下一名男子竟拿出手槍，朝她猛開3槍。

舞孃送醫急救後沒有大礙。(圖/翻攝自微博)

舞孃當場倒臥在血泊中，突然其來的狀況讓現場所有人嚇壞，活動也立即中止，將舞孃送醫急救，所幸子彈並沒有打到要害，都打在舞孃的肩膀上，並無大礙，經過治療後目前情況穩定，而當時原本在錄影精采表演的觀眾們，也意外錄下可怕畫面，上傳到網路上後立刻被瘋狂轉發。

वीडियो के आखिर में देखिए कैसे बिहार में अब भी तमंचे पे डिस्को होता है. समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के कुरसाहा पुरवारी टोल लक्ष्मी स्थान के समीप नशे में धुत युवक ने फायरिंग की. गोली सीधे स्टेज पर डांस कर रही कलाकार को लगी. आयोजक सुरेंद्र राय सहित तीन नामजद. @श्रीराजपुत pic.twitter.com/ZNzgX3tFMq — Prakash Kumar (@kumarprakash4u) November 24, 2020

據警方調查，兇手喝到爛醉，在演出前就曾多次騷擾舞孃，遭到其他團員和工作人員阻止，疑似心生不滿才會行兇洩憤，在意外發生後，舞孃的其他團員目前也受到保護，以防類似事件再度發生。

(中時新聞網)