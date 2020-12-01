印度一名肚皮舞女郎在舞台上表演，將現場氣氛炒到最高點，許多觀眾都拿出手機狂拍，記錄下這一刻，沒想到正當她要彎腰和台下觀眾互動時，突然遭一名男子連開3槍，她當場爆血倒地，嚇壞在場所有人，目前女郎已經緊急送醫，而這段驚悚畫面也在網路上瘋傳。

推特上瘋傳一段驚悚影片，由於11月底印度一處村莊舉辦克哈特普迦節慶祝活動，請來美艷舞孃大跳性感肚皮舞，畫面中可以看到舞孃在台上敬業演出，奮力扭腰擺臀，做出不同撩人姿勢，彎腰對觀眾秀出事業線，沒想到正當全場氣氛沸騰到最高點時，台下一名男子竟拿出手槍，朝她猛開3槍。

舞孃送醫急救後沒有大礙。(圖/翻攝自微博)
舞孃送醫急救後沒有大礙。(圖/翻攝自微博)

舞孃當場倒臥在血泊中，突然其來的狀況讓現場所有人嚇壞，活動也立即中止，將舞孃送醫急救，所幸子彈並沒有打到要害，都打在舞孃的肩膀上，並無大礙，經過治療後目前情況穩定，而當時原本在錄影精采表演的觀眾們，也意外錄下可怕畫面，上傳到網路上後立刻被瘋狂轉發。

據警方調查，兇手喝到爛醉，在演出前就曾多次騷擾舞孃，遭到其他團員和工作人員阻止，疑似心生不滿才會行兇洩憤，在意外發生後，舞孃的其他團員目前也受到保護，以防類似事件再度發生。

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(中時新聞網)

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