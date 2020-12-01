前勇士中鋒波格特(Andrew Bogut)1日在個人播客宣布退休，當然他已經離開NBA了，這次他是決定退出籃壇。剛滿36歲的波格特最後一季在NBA是2018-19球季(勇士隊)，後來他轉去打NBL(澳洲職籃)，還摘下2019年MVP。

然而腿傷揮之不去，波格特說：「過去兩年真的很辛苦，有幾天早上我光是要走下床就很不容易，更別說練球或比賽。我的身體其實在2018年之後就不行了，2019-20球季終於壓垮我最後一點支撐。」 他所屬的雪梨國王隊打進今年總冠軍賽，國王隊以1勝2負落後時(五戰三勝)碰上疫情停賽，聯盟直接把冠軍判給對手。

波格特是澳洲人，NBA的2005年選秀狀元(公鹿隊)，身高7呎的他擅長防守，拿過1次聯盟火鍋王(場均2.6阻攻)，入選過聯盟防守第二隊。他2015年在勇士隊摘得總冠軍，那時他還是先發中鋒，後來急速衰退。

返回澳洲打NBL，波格特認為競爭強度較低的NBL有助於他復原，原本打算支撐到東京奧運為國爭光，不料東奧延後1年。心灰意冷的波格特離開NBL，也不想打奧運了。他打過3次奧運，成績最好是2016年的第4名。「即使我還能用止痛藥苦苦撐過2021年，但對現在的我來說已經不值得了。」

(中時新聞網)