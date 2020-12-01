美國萊豬即明年叩關，國內對於萊克多巴胺肉品的恐慌卻仍未平息。國民黨上月27日在立院使出「內臟大戰」後，民進黨政府仍未對於美豬進口做出更多的說明。對此，退役少將于北辰指出，國民黨這次的激烈抗爭，對於黨內的改革相當有幫助，「若沒衝這波，基本盤會崩掉！」

于北辰昨(30)日在網路節目「94要客訴」中指出，目前國民黨正處於轉型的關鍵期，過去外界給他們的印象多是「溫良恭儉讓」，但這也是在黨內基層相當不滿的問題，過去黨內的支持者都批評黨只會文質彬彬、不懂得戰鬥，拿不出在野黨該有的態度，學習如何強硬反擊執政黨一直都是國民黨正在學習的重點。

真正擔心萊豬的其實並不是時常買菜、餐餐自己煮的婆婆媽媽，于北辰指出，外食族才是真正的風險族群，因為會自己煮食的民眾，大多購買的都是溫體豬肉，較不會出現買到美豬的問題，但外食族卻因為常吃到加工食品，吃到美豬的風險相對高很多。

于北辰認為，國民黨這次在立院的抗爭雖然相當血腥、驚悚，但若是不做，未來的民調只會更慘，而且這次的抗爭相當有效，農委會主委陳吉仲過去一直強調的「不用查廠」，也在這段期間轉彎又轉彎，蘇貞昌也說了未來要做源頭檢驗，不合格的商家將重罰2億，而在這幾波抗爭中，最大的獲利者將會是人民、百姓、消費者們。

(中時新聞網)