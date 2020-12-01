許多人生完孩子，會考慮結紮。一名人夫分享自身經驗，手術前醫生提醒，打麻醉針會痛，他起初並不這麼覺得，電燒時也還好，但後來改用另一邊時，卻痛到像是有人「重擊蛋蛋」，害他忍不住爆粗口，而醫生則是笑說，貼片貼歪漏電啦！讓原PO崩潰喊，說不會痛，都是騙小孩的。

一名網友今在臉書社團《爆廢1公社》上分享結紮心得，當天大約是下午4時45分左右進入手術房，像隻待宰的羔羊一樣躺在手術台上等待，後來一名長得很漂亮的護士走進來說要幫他剃毛，可是剃到一半就被叫走，改由2位男護士幫忙繼續剃。

等到下午5點時，醫師終於進到手術房，開始替他進行局部消毒，而「重要部位」第一次被許多人擺弄著，讓原PO的心情微妙又緊張。接著醫師也出聲提醒：「等等會先打針掐住你的輸精管，可能會有悶痛的感覺喔！」

該網友透露，打麻醉針的時候會痛，但開始動手術後，其實並不會痛，只會覺得蛋蛋被拉扯、有點刺刺的感覺。而醫生看原PO很緊張的樣子，便一邊跟他聊天、一邊幫他電燒。不過，鼻子能聞到自己身體燒焦的味道，讓原PO覺得超級奇怪。

該網友指出，到了5時30分開始有縫合的感覺，他心想是不是快好了，結果醫生卻告訴他還有另一邊要做，而第二針麻醉打下去時，比第一針痛超多，且電燒時，蛋蛋像是被電了一下，讓他忍不住爆粗口「X！超級痛！跳了一下，好像有人重擊你的蛋蛋」。

而醫生笑著解釋是「貼片貼歪了，漏電啦！」後來就開始縫合。而原PO也在文末分享術後感想，只覺得蛋蛋被緊緊握住，會掐痛兩、三天，說什麼不會痛都是騙小孩的，像他就被騙了。

超生動的結紮故事，立刻引發網友討論，「超有畫面的，尤其是漏電 」、「那幾天睡覺翻身的時候，腦海會閃過很多的髒話」、「漏電是Ｘ小啦」、「會不會是醫生看你太緊張，才故意電一下？」另也有許多人誇獎原PO，「願意結紮的男人很棒」、「我老公也結紮了，手術出來兩腳走路開開」、「愛老婆好男人！勇氣十足」。

(中時新聞網)