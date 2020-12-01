以2011年夯劇《步步驚心》中「十四阿哥」一角走紅的男星林更新，外型挺拔俊美的他，個性直率出了名，有不滿就會說出來，也不怕跟外界對槓，而他最近遭遇盜社群帳號事件，因此收到一堆手機驗證碼，讓林更新不爽了，怒罵：「爺這就取了你的狗命！」。

林更新遇上盜社群帳號事件，事實上這不是他第一次遭殃，2014年他因被盜帳號而上新聞，犯人是名高中生，先是拿到林更新在貼吧的帳號，之後又登入他的電子郵件信箱，將劇本、合約等應該保密的文件公開，還拿林更新的微博去跟首富之子王思聰告白，但卻因為未成年，所以身分沒公開。

林更新昨(11/30)在微博po文，透露雖目前還是自己管理，但這段時間一直有人試圖要登入他的帳號，好進去改掉密碼，林更新無奈地說，當年也有一個男孩這樣做，最後是媽媽打來哭求別告兒子，「還不要臉的說孩子要是自殺了，我得負責任」，林更新當時心軟真的放過，如今想想覺得後悔，「自殺跟我有毛線關係，自己家孩子什麼尿性，跟家庭教育沒關係嗎？」。

林更新被硬登入盜帳號，收驗證碼收到手軟，困擾到po文，表示醜話說在前頭，再企圖盜帳號、發驗證碼之類，「你全家自殺我都不心軟，學都沒上明白，裝尼瑪網路黑客(駭客)」，還附上一張梗圖，上頭寫著：「爺這就取了你的狗命」，整個怒炸。

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