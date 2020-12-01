由精銳建設「許願樹美學上山計畫」邁入第3年，近日趁著秋高氣爽，邀請9所偏鄉師生參訪台中知名美學殿堂，其中包含了近期很夯的「藝游位境」藝術園區，讓美學教育走出教室！

精銳建設「許願樹」美學上山計畫自2017年開辦至今，已持續五個學期，除將美學師資送上山裡學校，每學期也都會舉辦一次校外教學「美學營」。

不過，原訂於今年暑假舉辦的美學營，因考量疫情而改為戶外藝術參訪，卻也有意外收穫，從「玩中學」的走讀行程讓無所不在的美學養份，自然而然地在孩子的心中留下足跡，而一個個綻放的笑顏就是最棒的成果展！

參加此次藝術一日遊的學校，包括苗栗縣南湖國中、圳頭國小、大湖國中、南湖國小、大湖國小、華興國小、霧峰復興國小、南投地利國小、法治國小等9所國中小學校。

不只學生們對參訪活動充滿期待，師長們為求行程安全、順暢，還提前一周勘查路線、計算停留時間，以確保給學生們一個愉快的藝術之旅，各校還特別準備感謝狀致贈，對精銳建設投入美感教育表達感謝之意！

第一站是精銳邀請當代藝術家共同打造的大型戶外藝術園區「藝游位境」，充滿繽紛多彩元素的「奇幻森林」場景，在視覺感官刺激同時，也觸發孩童們豐富的想像力與好奇心。精銳品牌部同仁搖身一變美學小老師，以淺顯易懂的方式介紹各個藝術作品的創作理念，激發出小朋友們不設限的聯想力，個個爭先舉手向大家分享自己的心得。

位在東海藝文特區的「藝游位境」園區，是精銳AAM藝術館第二次移師戶外舉辦大型藝術展，將美學帶到戶外、走入生活。自9月20日開展以來，累計參觀人數已逾4萬人，成為台中最美拍照打卡點，展期到12月27日。

精銳建設表示，秉持生活美學的品牌價值，未來建案落成後，也將收藏部份藝術家作品裝置於社區公設空間。

(工商 )