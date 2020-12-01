根據ESPN知名記者沃納洛斯基(沃神)報導，自由球員杜德利經紀人Mark Ba​​rtelstein透露，杜德利與湖人達成協議，將以1年260萬美元的老將底薪重返洛杉磯。

杜德利隨後也在個人網路社交媒體宣布這個消息，而且口氣還很堅定的說「我回來了！」

2019-20球季例行賽，杜德利每場比賽平均只獲得8.1分鐘上場時間，場均1.5分和1.2個籃板，季後賽打了9場比賽，一共打了31分鐘，沒有任何得分進賬。

(中時 )