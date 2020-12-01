NBA》湖人1年260萬美元續留杜德利 10:442020/12/01 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖人用1年260萬美元與前鋒杜德利(左)續約。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據ESPN知名記者沃納洛斯基(沃神)報導，自由球員杜德利經紀人Mark Bartelstein透露，杜德利與湖人達成協議，將以1年260萬美元的老將底薪重返洛杉磯。 杜德利隨後也在個人網路社交媒體宣布這個消息，而且口氣還很堅定的說「我回來了！」 2019-20球季例行賽，杜德利每場比賽平均只獲得8.1分鐘上場時間，場均1.5分和1.2個籃板，季後賽打了9場比賽，一共打了31分鐘，沒有任何得分進賬。 (中時 ) #杜德利 #湖人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》德萊茵金屬推新型地面武裝偵察機器人 搶攻歐洲市場 01:212020/12/01 軍事 NBA》不會三心二意 柯瑞決定永留勇士 11:392020/12/01 體育 NBA》1年無保障老將底薪 吉拉德格林重返火箭 10:232020/12/01 體育 台債超低利 2021年投資難度大增 04:102020/12/01 財經要聞 1分鐘讀財經》MSCI甩尾！台股爆4000億天量 專家斷言後市 08:152020/12/01 財經 富蘭克林：全球債務攀高 伊斯蘭債抗壓 04:102020/12/01 投資理財 天選之人！名校高材生爽中66張刮刮樂 得手1.7億元 09:112020/12/01 生活 新護照2021年1月11日發行 舊版可續用 04:102020/12/01 政治要聞 《盤中解析》衝高顛簸 雙線不穩 11:252020/12/01 財經 經濟危機金正恩出招 已接種陸製疫苗 11:172020/12/01 財經 體育熱門新聞 NBA》歐巴馬：詹姆斯目前是史上第2 - 體育 NBA》不會三心二意 柯瑞決定永留勇士 - 體育 身高超標 喬丹女婿剃光頭補測 - 運動天地 - 中國時報 棒球》年輕球員搶著進職棒 小心回頭無路 - 體育 NBA》跟詹皇搶球？薛洛德想打湖人先發 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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