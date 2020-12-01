不到2秒的時間，機車騎士因自摔消失在畫面中，若司機未及時煞車恐魂斷輪下。（臉書社團《職業聯結車照片影片資訊分享團》／蘇育宣翻攝）

一名大貨車司機11月28日行車在路上時，發現有位機車騎士緊跟在車的右後方，隨後更是無視車輛安全距離，為搶快硬鑽右側路縫，卻當場自摔倒地，嚇得司機趕緊煞車，所幸並未造成人員傷亡。司機也將行車紀錄器畫面放上網，還自嘲「褲子濕了一大包」，懇求用路人「遠離大車」。

一位貨車司機在臉書社團《職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團》中PO文，並發出行車紀錄器還原事情真相。司機表示，11月28日上午10時許他駕車在路上，自後照鏡發現後方有名機車騎士欲超車向前。

從行車紀錄器畫面可見，右後方的機車騎士似乎一直蠢蠢欲動，不顧雨天路面濕滑，突然冒險自貨車右側鑽出，騎在路旁的水溝蓋上，隨後騎士還自摔倒地，嚇得貨車司機趕緊煞車，所幸騎士自行站起，並扶起機車，未造成任何傷亡。

司機經歷這齣後，害怕的在網上說「褲子都濕了一大包」，同時也怒罵「為何就是不怕大車視野死角的危險性啊」、「快那幾秒人生大勝利嗎？」也在文末重複寫下遠離大車四字，盼望用路人能保護自己也保護大車司機。

司機寫得相當精彩的勸世文發出後，不少網友熱烈回應，「自殺突擊隊」、「真的不要命」、「水溝蓋跑法＝智障」、「司機大哥警覺性高（讚）」、「像這樣我都不會留空隙給機車走，他不要命，我還要過生活」、「想死也別害人啊」。

(中時新聞網)