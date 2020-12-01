恆述法師對弟弟費玉清的病危傳聞，痛斥子虛烏有。（張孝義攝）

已經引退的巨星「小哥」費玉清傳出罹癌病危，甚至請律師在床邊簽立遺囑，費玉清的胞姊恆述法師1日對此嚴正駁斥「子虛烏有」，她認為這是有心人士利用假消息來「賺尼姑財」，她並詛咒這些人「爛在地獄」。

大陸網紅「帝師」近日開直播時，竟脫口爆料「小哥」費玉清罹癌，且癌細胞擴散已命危，並透露是自己媽媽傳訊息給他，寫道「費玉清癌症已經擴散」命危，律師已進到病房記錄遺囑。

到台北地檢署控告女弟子的恆述法師對這個訊息非常憤怒，她表示，費玉清是她親愛的小弟弟，孝順的孩子，同時他也是一個非常慈悲的修行者，他偏好基督，他以身教來做他應做的功德，他在大陸養很多孤兒。

同時，恆述法師說，費玉清在台灣流浪動物之家，在各種急難災變時，都第一時間伸出援手，以他這樣子的好人，是不可能得到癌症及擴散，律師來他床邊寫遺囑，「這真是無稽之談！」她向侄子張少欽求證，他們前兩天都還一起吃飯，快快樂樂的，所以這是子虛烏有的傳言。

(中時 )