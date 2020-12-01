中國製造業活動持續擴張，財新1日最新公布，11月中國製造業採購經理指數（PMI）升至54.9，創下2010年11月以來的最高水平，高於市場預期的53.5和上月的53.6。

財新公布的新聞稿稱，11月製造業產出與新訂單的增速皆升至10年高位，客戶需求持續強動回升，帶動企業用工出現2011年5月後最急速增長。與此同時，企業購活動的擴張率也創下2011年1月後最高記錄，生產資料庫存與成品庫存皆有擴充。

對未來一年的產出前景，企業保持強勁樂觀，但信心度較10月輕微減弱。企業的樂觀預期來自公司擴張、國家扶持政策，以及對疫情一旦結束全球經濟將會反彈的預期。

財新智庫高級經濟學家王（吉吉）表示，11月製造業總體復甦節奏繼續加快，供給、需求兩側同步向好，就業明顯改善，海外需求繼續保持擴張態勢。面對旺盛的市場需求，製造業企業主動補庫存，對未來一年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高位。

王（吉吉）稱，從趨勢上看，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月；與此同時，內外部環境諸多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。

(工商 )