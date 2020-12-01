亞太股市1日普遍上揚，香港恒生指數也一掃上一日急挫逾500點的陰霾，1日早盤開高走高，漲逾百點。

恒指1日開高81點，報26,422點；截至10點25分，報26,496.78點，上漲155.29點，漲幅0.59％。

國企指數開高41點，報10,587點；現報10,622.94點，上漲76.47點，漲幅0.73％。紅籌指數現報3,761.39點，上漲14.2點，漲幅0.38％。

(工商 )