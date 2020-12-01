恒指開高走高 漲逾百點 10:502020/12/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞太股市1日普遍上揚，香港恒生指數也一掃上一日急挫逾500點的陰霾，1日早盤開高走高，漲逾百點。 恒指1日開高81點，報26,422點；截至10點25分，報26,496.78點，上漲155.29點，漲幅0.59％。 國企指數開高41點，報10,587點；現報10,622.94點，上漲76.47點，漲幅0.73％。紅籌指數現報3,761.39點，上漲14.2點，漲幅0.38％。 (工商 ) #上揚 #漲幅 #開高走高 #漲逾 #現報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開高走高 漲逾百點 10:502020/12/01 財經 《日股》多頭整隊再攻 日經晨大漲近400點 11:252020/12/01 財經 《港股》連袂收紅 恆指漲244點 國企揚125點 12:492020/12/01 財經 中興電、宣德 認購吸睛 04:102020/12/01 證券．權證 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 12月交易首日 台股開高 大漲一度逾百點 09:202020/12/01 財經 台股早盤大漲近137點 收復10日線和5日線 10:302020/12/01 財經 陸11月製造業PMI 逾3年新高 04:102020/12/01 全球財經 《期貨》三大期指齊揚 12月台指期開高98點 11:252020/12/01 財經 需求走高 鉑金11月漲逾一成 04:102020/12/01 全球財經 財經熱門新聞 經濟危機金正恩出招 已接種陸製疫苗 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 台英合作抗疫 蔡英文感謝唐凱琳支持 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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