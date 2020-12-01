中職昨公布各球團上限60人保留名單，日職明（2）日也要公告各球團自由契約球員，由於陳偉殷並未在羅德海洋隊的保留名單內，明天就可解禁，各球團可與他交涉。日媒《體育報知》今（1）日報導，阪神虎隊有意爭取殷仔加盟，羅德隊先前則已表態將簽回殷仔，預料將形成搶人大戰。

阪神本季60勝7和53負，開低走高，以中央聯盟第2名作收，表現不惡。盤點先發投手輪值陣容，王牌投手西勇輝11勝5敗、青柳晃洋7勝9敗，兩人都達到規定投球局數120局，而秋山拓己11勝3敗也不錯，3人都是右投。先發左投賈西亞（Onelki Garcia）只拿下2勝，已在球季結束後離隊，25歲的高橋遙人5勝表現較佳，勢必還要補一名有經驗的左投。

阪神並不缺錢，球團已在積極尋找人選填補先發輪值空缺，傳出除了有意找陳偉殷，韓職斗山熊隊洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）也是目標之一，他今年拿下20勝，是一名右投。

陳偉殷在今年球季後段才加盟羅德，價碼3000萬日圓，例行賽出賽4場0勝3敗，雖未拿下勝投，但每場都繳出優質先發內容，自責分率亦僅2.42。尤其對軟銀鷹先發2場投14局失4分，證明他還是有一定的壓制力，因此傳出羅德願以複數年合約留下他。

至於阪神隊監督矢野燿大更需打出佳績，因明年是他3年合約的最後一年，矢野也明白表示，想提升球隊實力就必須借助外國球員的力量。對陳偉殷而言，重返比較熟悉的中央聯盟未必不是好事，就看阪神端出什麼條件了。

(中時 )