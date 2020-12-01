高市經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁昨日直言連他都很不滿意，經發局長廖泰翔1日上午出面滅火，表示已與承辦廠商解約，剩下最後1場活動收回由市府經發局自己辦，且將轄管的市場管理處吳姓處長降調，未來會持續加強督導。

經發局為振興市集、夜市經濟推出系列活動，11月28日晚上6點半於六合夜市的場次卻引爆爭議，事前宣傳「辦桌免費吃」，要提供木瓜牛奶、大腸包小腸及水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗，但民眾到場才發現，不但沒有擺桌請客，免費喝的木瓜牛奶也只是一人一小杯，群眾當場氣憤飆罵，遭遷怒的六合夜市管委會也一頭霧水，強調承辦單位根本沒跟他們說明活動內容。

這起事件一連吵了2天，連陳其邁昨日受訪也撂重話「我也很不滿意」，要求經發局檢討，並懲處相關人員責任。

1日上午經發局長廖泰翔在議會再度出面說明，他表情凝重表示，整體活動標案今年5月決標，5月初開始執行，他坦言經發局的確督導不周、需要檢討，相關失職人員包含市管處處長已經降調，合作廠商也已提前終止合約，後續的相關活動，會由經發局自行舉辦，未來在督導方面，會繼續加強。

經發局表示，系列活動最後一場是12月5日周六晚上，在凱旋青年夜市舉辦，坦言最近受到外界龐大壓力，局內同仁戰戰兢兢，這幾天持續與夜市管理委員會聯繫溝通，希望在最後場次的振興活動挽回市民信心。

(中時 )