高市副市長史哲日前曝光今年高雄港跨年主視覺，以「2021跨百光年」為主題，大舉點亮高雄港，他表示，因為市長陳其邁一句「把高雄港點亮」6個字，逼死了跨年團隊。對此，陳其邁笑說沒有逼很緊，天天唸他而已。

史哲在臉書表示，「2021人家跨年，高雄跨百！」透露很多人看到主視覺直說有那麼誇張嗎？但史哲強調，「真實的展演，一定比主視覺更誇張！」

不過因為陳其邁一句「把高雄港點亮」，也逼死了跨年團隊。史哲解釋，高雄港不是一座建築物，也不只是一個空間，而是一座港灣，一個難得在城市裡的港灣，點亮高雄港意味著將以這一座港灣為劇場，愛河灣海上為舞台，展演將是海陸空三向度設計。

對此，陳其邁昨日受訪時表示，史哲說要給市民驚喜，連自己問他都吞吞吐吐，「我也很好奇，急著想知道」，有信心會很精彩，史哲頭髮白了很多、絞盡腦汁。

至於有沒有逼得很緊，陳其邁說，「沒有啦，天天唸他而已啦，還好啦，他知道我最近盯得很緊。」

此外，史哲也提到，點亮高雄港是以「光」為主題，而光影中的是高雄一百，回顧過去的一百，也是向前展望未來的一百，而主視覺只展現概念中的局部，必須到現場才能感受點亮港灣前所未有的浩大規模，且同步手持多視角的直播，將是未來5G的先行示範，全程保證全部台灣IP。

跨百是今年高雄的任務，光年則意味：「這是高雄光榮的一年，也將照耀未來的一年，同時，我們以光速的決心往前挺進。」

(中時新聞網)