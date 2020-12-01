人民幣中間價連兩日下跌 11:002020/12/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價1日報6.5921元，較上日報價6.5782元下跌139個基點，跌幅0.21％，連跌兩日。 截至10點45分，人民幣兌美元在岸價報6.5816元，較上日收盤價6.5827元小漲11個基點，漲幅0.02％。離岸價報6.5752元，上漲87個基點，漲幅0.13％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣 #中間價 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群聯整合轉投資股權 攻陸市場 04:102020/12/01 財經要聞 大摩、華興挺台積 上調目標價 04:102020/12/01 財經要聞 友銓斥資 收購兩網紅品牌 04:102020/12/01 證券．權證 外銷盤價漲 唐榮業績受惠 04:102020/12/01 證券．權證 遠超預期 美團Q3大賺人民幣20億 04:102020/12/01 產業特刊 比特幣再創歷史新高19631美元 擁護者稱這次不會再跌 08:552020/12/01 財經 熱門股－中工 題材加持爆量漲停 04:102020/12/01 證券．權證 陸股基金 後市補漲可期 04:102020/12/01 投資理財 外資喊多聯電 力挺牧德 04:102020/12/01 證券．權證 健保費率調漲估破5％ 陳時中：偏向兩案中間 04:102020/12/01 金融．稅務 財經熱門新聞 經濟危機金正恩出招 已接種陸製疫苗 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 全球智慧手機大洗牌！小米超車蘋果當世界第三 - 財經 - 工商 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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