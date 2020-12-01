人民幣兌美元中間價1日報6.5921元，較上日報價6.5782元下跌139個基點，跌幅0.21％，連跌兩日。

截至10點45分，人民幣兌美元在岸價報6.5816元，較上日收盤價6.5827元小漲11個基點，漲幅0.02％。離岸價報6.5752元，上漲87個基點，漲幅0.13％。

(工商 )

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