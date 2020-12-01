滬指早盤開低震盪 生物製藥股走強 11:002020/12/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指1日開低震盪，上證指數開盤報3,388點，跌3點，跌幅0.1％；截至10點34分，報3,408.23點，上漲16.47點，漲幅0.49％。 深成指開盤報13,674，升4點，漲幅0.03％；現報13,791.65點，上漲121.54點，漲幅0.89％。 創業板指數報2,644點，升12點，漲幅0.48％；現報2,674.16點，上漲42.27點，漲幅1.61％。 各概念股個別發展，金融、房產股偏弱；生物製藥股升逾1％。 (工商 ) #漲幅 #生物製藥 #開盤 #現報 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開低震盪 國企指數翻紅 10:502020/11/30 財經 破天荒 特斯拉擬分兩天納標普 04:102020/12/01 全球財經 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 滬指由升轉跌0.5％ 失守3400點關口 16:002020/11/30 財經 台股早盤大漲近137點 收復10日線和5日線 10:302020/12/01 財經 《盤中解析》衝高顛簸 雙線不穩 11:252020/12/01 財經 美股四大指數齊揚 台股開盤走揚 09:232020/11/30 財經 內資接控主戰場 中小型股領頭衝 04:102020/12/01 證券．權證 《晨間解盤》MSCI盤後調整 留意尾盤價量變化(日盛投顧提供) 09:102020/11/30 財經 恒指開高走高 漲逾百點 10:502020/12/01 財經 財經熱門新聞 經濟危機金正恩出招 已接種陸製疫苗 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 台英合作抗疫 蔡英文感謝唐凱琳支持 - 財經 - 工商 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。