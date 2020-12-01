A股三大股指1日開低震盪，上證指數開盤報3,388點，跌3點，跌幅0.1％；截至10點34分，報3,408.23點，上漲16.47點，漲幅0.49％。

深成指開盤報13,674，升4點，漲幅0.03％；現報13,791.65點，上漲121.54點，漲幅0.89％。

創業板指數報2,644點，升12點，漲幅0.48％；現報2,674.16點，上漲42.27點，漲幅1.61％。

各概念股個別發展，金融、房產股偏弱；生物製藥股升逾1％。

(工商 )

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