由中國醫藥大學與震旦集團合作創立的精準醫療服務公司-長陽生醫國際（Ever Young BioDimension），擁有智慧化管理的GMP廠房並獲得13項專利及衛署醫器5項產品許可，專為醫事人員提供客製化醫療輔助器械及專業服務。「2020台灣醫療科技展」12月3於台北南港展覽館展出，長陽生醫現場將展現豐富的研發成果。

長陽生醫營運長陳炫璋表示，為落實創新數位醫療服務，長陽生醫國際佈署專業人力、設備及產品線，且強化服務能量，使醫事人員使用安全的3D列印創新醫材產品，給予臨床醫師更前瞻的技術支持，縮短手術時間、降低手術風險、大幅增進精準手術及術後成效。

陳炫璋強調，秉持著品質卓越、安全可靠以及美好健康的生活為宗旨，目前長陽生醫國際服務院所超過30家、合作醫師超過150人，手術案例已服務超過700件，是各醫療機構、診所值得相信的優異夥伴。

此外，長陽生醫國際獲得2,300萬元的科技部創新研發計畫，開發正顎影像的數位雲端系統，在海外及國內遠距之醫事人員可將患者影像傳達到平台中，進行訂單確認、術式傳達、及費用討論等，透過雲端平台也可以掌握設計及生產、產品運送進度。

陳炫璋指出，透過數位雲端系統，拉近了醫材生產者與醫事人員的距離，也透過此項系統擴展我們的服務和產品到全球，提供海外的患者一個更數位更直接的服務。

下一階段，長陽生醫國際研究團隊致力於將3D列印技術應用於生醫領域，開發具有3D生物複合功能的生物列印機及生物墨水等醫療產品，幫助客戶進行高端生醫研究；列印設備能夠精準控溫、並達到滅菌效果，以提高細胞列印過程中的存活率，並使用具有專利技術的噴頭。

而客製化生物墨水利用活細胞製成，是可支持活細胞粘附、增殖和分化的材料，依照不同客戶需求及應用方式進行配方調整，應用於製造人工生物組織或器官。這些創新研發成果榮獲第十五屆及第十六屆國家創新獎殊榮。

陳炫璋表示，長陽生醫國際希望聚焦這些前瞻醫療設備及醫材，更進一步推動醫藥行業發展，協助醫師為患者提供更好的治療和臨床服務。

(工商 )