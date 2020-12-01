路透社發自南韓首爾的報導說，美國一位分析家星期二(12月1日)援引2位匿名日本情報界消息人士的話說，中國大陸向北韓領導人金正恩及其家庭提供了一種實驗型新冠病毒疫苗。

華盛頓智庫國家利益中心(the Center for the National Interest)的北韓事務專家哈里·卡齊亞尼斯(Harry Kazianis)說，金正恩和幾名北韓高級官員已經接種了疫苗。

他補充說，不清楚是哪家公司向金正恩提供的疫苗，也不清楚這種疫苗是否已被證明有效。

卡齊亞尼斯在1945(19FortyFive)網站撰文寫道：「金正恩和金家內部以及領導層圈內的好幾名其他高官已在過去兩三個星期內接種了新冠病毒疫苗，這是由中國政府提供的一種候選疫苗。」

他援引美國醫療科學家彼得·J·霍特茲(Peter J. Hotez)的話說，至少3家中國公司在開發新冠病毒疫苗，包括科興生物(Sinovac Biotech Ltd)、康希諾生物(CanSinoBio)和國藥集團(Sinophram Group)。

國藥集團說，該公司的候選疫苗已經在中國大陸被近1百萬人使用，但外界並不知道這3家公司中有任何一家已公開對其實驗型新冠病毒疫苗啟動了第三期的臨床試驗。

北韓並沒有證實有任何新冠病毒感染病例，但是南韓國家情報院已表示，不能排除這種可能，因為北韓在1月末關閉邊界之前與疫情源頭中國有貿易和人員往來。

微軟(Microsoft)上個月說，兩個北韓駭客組織曾試圖侵入多個國家的疫苗開發商的網路，但微軟公司沒有具體說哪家公司是攻擊目標。消息人士對路透社說，這些公司包括英國制藥商阿斯利康(AstraZeneca)。南韓國家情報院上星期表示，挫敗了北韓對南韓新冠病毒疫苗製造者的駭客襲擊企圖。

(中時 )