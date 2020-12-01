台灣便利超商林立，不少大學生也會到超商打工賺零用錢，不過，一名網友日前發文表示，每次看到30歲以後還在便利超商打工，不了解這種人是什麼心態，而貼文一出，瞬間引發網友熱烈討論。

原PO 29日在PTT八卦板以「30歲後還在便利商店打工的人，是什麼心態？」為題，他表示，30歲以前還在超商打工，也就算了；但年過30，還不是當店長，而是一般工讀、正職，令他相當疑惑，不解這樣的人的心態究竟是什麼，並問有八卦嗎？

貼文曝光後，不少網友抨擊原PO「不偷不搶 還要被你瞧不起?」、「肯做是干你屁事啊?」、「還好吧！正正當當的工作有什麼好嗆」、「職業不分貴賤」、「瞧不起別人工作的人到底個性有多差？」、「你去超商工作過嗎？笑你做不來」、「發這文的人是什麼心態？」

部分網友也透露，其實日韓的超商店員年齡都偏大，並且認為「不一定做辦公桌就一定會做到退休喔」、「我看過開賓士當7-11店員 感覺真的來做身體健康的」、「股利100萬的那種吧」、「有些田僑仔或房東做身體健康的」、「一個月收租50萬元，出來交朋友的吧」。

(中時新聞網)