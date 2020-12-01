新聞主播虞承璇臉蛋姣好、笑容甜美，有「最正甜心主播」的美譽。今年10月她無預警宣布婚訊，與「華航徐大英」機師男友互許終生，小倆口即將在年底辦婚宴，做人進度也跟著曝光。

虞承璇的家世大有來頭，父親虞思祖是空軍少將退役，曾是國防部軍事發言人，如今她嫁給與爸爸背景相似的機師男友，傳為佳話。根據《自由時報》報導，夫妻倆日前忙著籌備婚禮，邀請國防部長李天羽和桃園市長鄭文燦當證婚人，藝人朋友李佳薇、李佳歡、陳敬軒等也是宴上嘉賓。至於何時計畫懷孕，虞承璇害羞地表示她和老公都很喜歡孩子，但想等到婚宴後，擔心孕肚會影響穿婚紗。

虞承璇外型出眾，工作表現優異，是許多男觀眾心中的女神，不過宣布結婚後，粉絲足足下滑1000多名，但她不以為意，笑說：「意外的是！我多了好多女生粉絲！收到好多好多私訊，詢問我結婚相關的事情。」

同時曝光一系列的婚紗照，風格走韓系優雅路線，虞承璇穿著典雅純白禮服，手捧花束，背景乾淨明亮，被網友大讚根本韓劇女主角；她也向老公深情告白：「謝謝你走進我的生命裡，謝謝你笑起來總是像好天氣，往後餘生請多照顧。」

(中時新聞網)