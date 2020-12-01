人妻上網自曝家中髒亂，甚至出現「木乃伊鼠」。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

有夫妻為了牙刷、牙膏就可以吵翻天，那麼為了家中出現蟑螂蛋、老鼠屍體，想離婚似乎無可厚非。一名女子自曝婆家恐怖衛生習慣，稱自己懷孕8個月還趴地板清理「蟑螂蛋山丘」，家中老鼠已經「好幾代同堂」，甚至在櫃子下找到「木乃伊鼠」，讓這名人妻崩潰想離婚。

這名人妻在臉書社團《爆怨2公社》發文指出，最近在吵離婚的路上，老公說誰會因為家裡（租屋處）有老鼠離婚，他們家應該是第一個！

人妻回憶，她懷孕8個月還趴在地上幫婆婆清蟑螂蛋山丘；婆婆夏天煮菜都直接丟在桌上沒有蓋蓋子，隔餐直接熱一下再吃；因為廚房很可怕加上使用未過濾的地下水，她不吃婆婆煮的飯，變成老公口中的惡媳婦。

家裡環境太可怕，人妻想請清潔公司、連她要自己出錢也被拒絕，理由是租屋幹嘛幫房東整理。人妻表示，家裡「老鼠一家好幾代同堂」，某次朋友來訪說廚房很臭，最後在醬料櫃子底下找到「木乃伊鼠」。

孩子出生後，原PO向婆婆反應擔心孩子被老鼠咬，婆婆竟回「沒有嬰兒那麼笨給老鼠咬」，還說「媽媽怎麼不在旁邊？」，讓原PO相當崩潰。

這名人妻並附上一張「鼠屍」照片，驚呆上千網友，紛紛留言回應：「照片太驚悚....這種環境我真的覺得很不行，光看字敘述我都想吐了...」、「哇木乃伊老鼠，佩服佩服這樣還能住，真是垃圾吃垃圾大，厲害厲害，我腳底摸油三十六計溜，嚇死人」、「是我離+1，老公的態度才是原因，沒擔當」、「這樣我真的會瘋掉」、「雖然我家以前有養豬，也沒那麽誇張」、「把居家環境好好完整紀錄下來，照片影片最好還有他們家人在裡面自在的活動，這樣應該他們爭取到監護權的機率會超低吧！」。

(中時新聞網)