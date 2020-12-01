傳出欠下數千萬元高利貸，並因此與藝人張菲、費玉清決裂的恆述法師（費貞綾），1日到台北地檢署控告她代為借錢的江姓女弟子；恆述法師說，為江女緊急疏困，她卻背信忘義，且至今始終沒有正面回應，與律師商議下決定正式對江女提告，以正視聽。

恆述法師說，江女去年說她公公往生，可以繼承一筆價值將近30億元土地，她老公是大房可以分到兩份，將近7、8億元左右，所以她開了7800萬元的本票調錢，周轉土地稅金等款項。

恆述法師指出，江女本來拿500萬元客票向錢莊借錢，只是沒有票信，錢莊也不借，後來錢莊看到她才取得信任，用她的台銀帳戶借出500萬元，結果江女之後置之不理，利上滾利變成了4000萬元。

恆述特別說明她為江女借錢的緣由，是因為江女曾經在她開播電視到場大力支持，所以「我就以滴水之恩，必當湧泉以報的心態」幫江女，沒想到江女卻背信忘義，且至今始終沒有正面回應，「金蟬脫殼」債都落在她身上。

(中時 )