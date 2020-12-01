迪麗熱巴新廣告被指變樣。(圖／翻攝自微博)

大陸人氣女星迪麗熱巴，擁有宛如混血兒般的精緻美顏，加上爽朗直率個性，讓她圈粉無數，和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜受封「新疆四美」，不過近來她的容貌頻受到討論，最近新廣告曝光，更是被指「翻車了」。

迪麗熱巴最近拍攝的廣告上線，綁著哪吒頭的她搭配紅唇，不知是妝容或髮型的緣故，讓她美顏崩塌，不僅被指髮際線似乎更高了，下巴更是大得不自然，顴骨高、法令紋明顯，立體五官被磨成平的，整個人看起來相當奇怪，更有人說她好像男人。

「迪麗熱巴已崩出整容過度的網紅feel了」、「除了聲音，感覺這是雇了個替身演員來拍的」、「你不說我以為是哪裡的網紅」、「還有哪個女演員廣告會崩成這樣啊？」不過仍有網友認為只是修圖所致。

迪麗熱巴另一版廣告看起來較自然。(圖／翻攝自微博)

因為另一版本的廣告中，她看起來就比較自然，對著鏡頭甜笑相當迷人，穿上金黃色旗袍的她，展現完美身材，讓粉絲都大讚好可愛，「熱巴穿旗袍太美了」。

(中時新聞網)