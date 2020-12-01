勞動基金運用局1日公布10月再度轉為虧損，單月虧損高達441.2億元，累計前10月因而轉為虧損418.8億元，收益率負0.98％，由於虧損嚴重，勞動基金也罕見提前公布初估11月截至27日止，獲利達約2,300億元。

勞動基金運用局公布，整體勞動基金截至2020年10月底止，規模為4兆4,500億元，其中，新制勞退基金規模為2兆6,600億元，舊制勞退基金規模為8,949億元，勞保基金規模為7,344億元，就保基金規模為1,360億元，職災保護專款規模為111億元，積欠工資墊償基金規模為136億元。

受到全球疫情反覆，增加長期退休基金操作之困難，勞動基金短期績效受到影響，10月整體勞動基金評價後10月虧損441.2億元，今年累計前10月虧損418.8億元，收益率負0.98％。

新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-負1.38％、負1.35％、0.47％、0.63％、0.68％及 2.60％。其中，新、舊制勞退基金10月虧損362.6億元，合計前10月虧損465.9億元，收益率負1.37％

另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,885 億元，收益數為18億元，收益率為0.50％。

勞動基金表示，10月受到COVID-19疫情影響，致使國外股票、債券及另類投資市場紛紛下跌，加上美元今年以來相對新臺幣下跌3.9％，導致基金短期績效受到波及。

而隨著11月份受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，勞動基金初估，11月截至27日止，獲利達約2,300億元。且勞動基金近5年多（2015年～2020年10月）平均收益率為3.49％，收益數達7,176億元，長期績效穩健。

勞動基金運用局表示，投資運用係多元配置，均衡布局在國內、外不同種類金融商品，其中，在國內股票投資方面，2020年截至10月底止，收益率為8.3％（自營13.31％、委外5.03％），優於同期台股大盤收益率4.58％。

勞動基金運用局再次強調，投資設有嚴謹投資流程，均會擬定資產配置及投資計畫，而國內股票投資著重個股基本面，考量流動性，並設有個股投資上限。投資事前有專業分工，投資事後有查核機制，故此次發現內部異常，並主動移送檢調。勞動部將重新檢視內控機制，務求勞工權益得以有最大保障。

(工商 )