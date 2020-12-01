近日傳出有勞動基金局官員涉嫌違反貪汙治罪條例，引發外界嘩然，對此，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，目前基金局業務組同仁約120人，每年會抽查約1成的人員，從2014年基金局成立至今、已抽查過70餘人，包括其本人、配偶及未成年子女等，此次也是因為抽查到發現立刻轉送至政風、檢調才得知其情況，日後會在檢討。

依目前基金局業務組同仁簽訂的自律公約「限制不能投資國內上市、上櫃股票」，劉麗茹表示，基金局會內部檢討，但勞動基金投資有嚴謹的投資流程，會擬定資產配置及投資計畫，國內股票著重個股基本面，考量流動性，並設有個股投資上限，投資事前有專業分工、投資事後有查核機制，此次發現內部異常，並主動移送檢調，「將重新檢視內控機制」。

至於外界質疑勞動基金成效不佳，甚至不如國內大盤，劉麗茹強調，若以同樣基礎比較，截至10月底為止，台股大盤收益率達4.58％，但勞動基金內有約20％投資在國內股票運用，截至10月底為止收益率達8.3％，其中自營達13.31％、委外達5.03％。

(中時 )