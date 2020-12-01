Google 今(1)日公布台灣「Google Play 2020 年度最佳榜單」，包含 16 款最佳應用程式及 20 款最佳遊戲。Google Play 應用程式與遊戲業務發展經理張樂潮指出，2020 年是充滿變化與挑戰的一年，從工作到休閒生活無不受到前所未有的改變，使用者尋求更具彈性的方式適應生活新常態的到來，因此，今年有許多商業應用、促進身心健康的應用程式紛紛上榜；此外，台灣獨立遊戲開發團隊即便在這變動的一年，依然綻放耀眼成果，首次奪下「年度最佳遊戲」，展現堅強的開發與原創實力。

張樂潮指出，在疫情影響下，許多聚焦商業、促進身心健康的應用程式登上「Google Play 2020 年度最佳榜單」，包含遠距協作的「Microsoft Office」與「ZOOM Cloud Meetings」，以及健康類型的「 Nüli —居家與重訓課表」與「HealthBuy- 健康飲食消費指南」。此外，台灣獨立遊戲開發團隊以詭譎藝術氛圍打造的解謎遊戲「人生畫廊」，以及探討真實網路社會議題的 RPG 遊戲「實況旅人 Subscribe to My Adventure」皆奪下台灣、香港「最佳獨立製作遊戲」獎項，前者更在各國強敵環伺的遊戲榜單中脫穎而出奪下台灣「年度最佳遊戲」，而這也是台灣開發團隊首次在 Google Play 上贏得此榜單的殊榮。

因應 2020 年新常態，應用程式榜單出現許多新興且具實用性的應用程式，反映使用者順應日常作息的轉變對數位工具產生的新需求，其中商業協作類別的應用程式佔據最多，例如「Microsoft Office」及「ZOOM Cloud Meetings」幫助使用者確保遠端工 作情境下維持順暢溝通與高效率，前者更被票選為「最受歡迎應用程式」，相較於過往該獎項得獎多為休閒娛樂類型，更可再看見今年遠距協作服務的重要性。此外 「Boosted:業務 & 品牌影片製作工具」及由台灣團隊開發的「AdDirector: 廣告行 銷影片剪輯製作」，透過便利工具幫助中小企業與品牌主生成數位行銷影音素材，也 可見大眾對於數位行銷與工具的需求提升。

榜單中健身健康類型應用程式的崛起，意味大眾在新常態下對於規律與健康生活更加重視，其中包含協助飲食紀錄與追蹤的「HealthBuy- 健康飲食消費指南」、智慧睡眠監測的「好眠 - 專業睡眠監測和白噪音冥想助眠」，以及由 YouTube 創作者 「Candice Sweat Life」推出的「Nüli —居家與重訓課表」邀請「May Fit」、「Yalan亞藍」等 YouTube 創作者，共同提供多元健身訓練計畫，協助健身初心者建立規律運動作息與方向，同時透過健康正向的飲食觀念，全面幫助女性強健身體與自信，該應用程式更榮獲年度「最佳應用程式」獎項，可見女性健身服務的熱門風潮與重要性。

除了看見使用者對於生活新常態的使用需求外，榜單中也可觀察到電視節目與戲劇透過應用程式進行數位轉型以開拓多元服務，包含從電視起家自今年開始跨足應用程式 服務的「食尚玩家」，除了提供店家資訊更透過團購美食拓展經營電商，而台灣本土霹靂布袋戲官方應用程式「PILI」影音平台，也以提供霹靂新片與經典好片、社群交流、音樂服務提供觀眾多元娛樂體驗。

觀察今年度最佳遊戲榜單有多款來自熱門影視動漫 IP 延伸打造的手遊，包含主題系列 的三消益智遊戲「Disney 冰雪奇緣大冒險:全新三消遊戲」、改編自熱門動漫《一拳 超人》的對戰型遊戲「一拳超人:最強之男」、讓玩家回味《灌籃高手》熱血籃球競技的「灌籃高手 SLAM DUNK」、完整還原動畫風格的輕競技遊戲「湯姆貓與傑利 鼠:玩命追逐」以及讓玩家沉浸於金庸武俠經典作品的「新笑傲江湖 M」，此外還有 「三國群英傳 M」、「動物森友會 口袋露營廣場」等經典桌機、主機遊戲改編手遊上榜，成功吸引影視動漫粉絲。

(科技)