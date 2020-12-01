林心如4年前和小4歲霍建華結婚，育有一女，兩人婚姻幸福，卻常引來酸民唱衰，但夫妻倆總用行動破解傳聞，最近林心如忙拍戲，老公霍建華送上關東煮應援，讓林心如開心讚：「謝皇上的關東煮好暖啊」，也洩露夫妻間的暱稱情趣。昨(11/30)有網友分享林心如、霍建華和朋友聚餐照，林心如素顏坐在正中央，手上鑽戒相當引人矚目。

林心如和霍建華先前被拍在街頭產生口角，還被發現林心如疑似生氣刪了IG合照，引來網友毒舌寫下：「期待婚姻失敗收場中」，引來林心如本人回應：「勸你做人善良點，口德很重要！太閒的話可以去念經。」

林心如、霍建華聚餐照片曝光。（圖／翻攝自霍霍嚕咪微博）

上月林心如爸爸過70大壽，霍建華現身甚至為岳父獻唱〈心如刀割〉，大玩撞名林心如的歌名哏，開唱前他還拿著麥克風，意有所指說：「真實的東西就是真的，假的就是假的」，否認傳聞，霍建華接著唱〈往事就是我的安慰〉，林心如在一旁性感扭臀伴舞，霍建華也伸手摸了林心如的秀髮，相當放閃。

微博網友「霍霍嚕咪」今分享霍建華、林心如與《大約在冬季》劇組聚餐照片，素顏穿著粉紅色上衣的林心如坐在前排中央，霍建華在後排左側，林心如一手撐著臉頰，露出甜美笑容，照片上還打了「連續6小時的聊天」，而素顏的林心如跟平時出現在鏡頭前的模樣沒多大差異，也讓網友稱羨她的好膚質。

(中時新聞網)