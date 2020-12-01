北京圓明園馬首銅像結束百年流離，大陸國家文物局、北京市人民政府今天（1日）在圓明園正覺寺舉行「圓明園馬首銅像劃撥入藏儀式」。馬首銅像也是第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。

央視報導，大陸國家文物局局長劉玉珠指出，馬首銅像結束百年流離，馬首歸園，樹立了新時代流失文物回歸原屬地的成功範例，選定圓明園正覺寺作為馬首銅像展示場地，文物建築文殊亭作為馬首展區。

他表示，大陸國家文物局現將馬首銅像正式劃撥圓明園管理處收藏，成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。

報導稱，未來馬首不再是一件皇傢俬藏，而是屬於全體人民的文化遺產。

《百年夢圓——圓明園馬首銅像回歸展》同時對公眾開放，展覽以馬首回歸為主線、分為圓明重光、萬園之園、馬首回歸三個單元，展出文物、照片等共約100組件，它作為正覺寺基本陳列持續展出。

圓明園馬首銅像，為清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一。1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠焚燬，馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。

馬首銅像為意大利人郎世寧設計，清乾隆年間由宮廷匠師精工製作，以精煉紅銅為材，色彩深沉厚重，以失蠟法一體鑄造成型。

2007年8月，傳出圓明園馬首銅像原定即將在香港蘇富比拍賣，澳媒賭王何鴻燊得知後，出資搶救流失文物，並於2019年11月，將馬首銅像正式捐贈大陸國家文物局。

報導稱，多年來，在大陸國家文物局和社會各界力量的共同努力下，已經有包括牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首在內的六尊圓明園流失獸首銅像透過不同方式回歸大陸。

(旺報 )