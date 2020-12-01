技專校院入學測驗中心今天表示，110學年度二技統一入學測驗報名自12月1日上午9時起至8日下午5時止，一律採用網路報名考生切勿錯過報名期限。

考生若報考「02共同類」，僅須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統一入學測驗國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校日間部、進修部申請入學招生。

考生若報考「01護理類」，則須考國文、英文、專業科目(一)及專業科目(二)4科，除可報名採計統一入學「護理類」成績之二技日間部、進修部護理系申請入學，亦可憑共同科目國文、英文2科成績，報名採計國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校二技日間部、進修部申請入學。

考生應試時不得將行動裝置（例：行動電話、耳機、智慧型手環、智慧型手錶或智慧型眼鏡等穿戴式裝置）、書籍、紙張或具有計算、記憶、攝（錄）影、影音等功能之物品隨身攜帶或置於抽屜、桌椅或座位旁，違者將被扣分。

另為提升身心障礙及重大傷病考生應考服務，有關申請應考服務項目之延長考試時間，各節考試以20分鐘為限調為以30分鐘為原則，但兩科目間之休息時間減少30分鐘。

欲了解統測各項訊息之考生及家長，可至測驗中心網站下載查閱。諮詢服務電話號碼：（05）5379000轉300或600，網址https：／／www.tcte.edu.tw。

(中時 )