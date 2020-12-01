共機近期頻擾台、加上台美雙邊關係日益提升，兩岸關係陷入震盪，日本媒體再度爆料，美國總統川普很可能在卸任前「突襲式訪問台灣」。對此，中華戰略學會研究員張競搖頭表示，「您知道日本媒體經常在測驗臺灣媒體的智商嗎？」直言《夕刊富士》在日本根本是不太入流的媒體，睜眼說瞎話。

對於《夕刊富士》的報導，張競在臉書直言，「您知道日本媒體經常在測驗臺灣媒體的智商嗎？」《夕刊富士》是在日本不太入流的媒體。其實此重灑狗血媒體各國都有，但此種駭人聽聞只要稍有常識都不會相信的報導，為何仍然會有其市場？

「這種鬼扯蛋偽裝成內幕爆料的報導，究竟是在做什麼？真正目的是什麼？其實這是要從資訊戰角度加以解讀」。張競解析，在現代戰爭資訊戰戰場上，大眾媒體仍然是重要作戰攻勢發起點，特別是就資訊誤導與欺騙作為而言，透過大眾媒體報導放話，再次經過社交網路媒體轉述，產生後續漣波效應，並產生擴大加成失真效果，整個媒體資訊傳播效應，以及媒體資訊轉述報導生態，都是資訊戰戰場經營與戰場兵要重要情報。

張競指出，如何來經營資訊戰場與掌握其傳播轉述樣態，其實就必須經常加以測試才能掌握。這就好像是想確認戰場上森林或是樹叢是否有敵人藏身，與其派兵前往搜索查證，乾脆對這個植被覆蓋區發射火力，好像刻意打草驚蛇般，看看會產生何種反應，究竟是會產生敵方兵力逃避，抑或是開火還擊，還是毫無反應，都可以獲得更進一步資訊與戰場態勢情報。

「還記得趙高指鹿為馬嗎？故意睜眼說瞎話，就是存心逼人選邊站」。張競認為，釋放政治氣球或是刻意曝光放話，不也是在測試反應嗎？所以日本故意找個不入流的媒體，刊登涉及臺灣如此離奇報導，其實是用來觀察臺灣那些個媒體會毫不考慮全盤皆收，加碼跟進，擴大渲染，仔細查證再作決定，抑或是刻意忽略不報導。同時還要掌握那些聊天室，社群媒體群組或是部落格會轉刊報導，甚至積極分享轉傳。

張競接著表示，透過此種過程，資訊戰幕僚能夠掌握資訊誤導與欺騙之傳播模式與影響範圍，發展合作關係共謀資訊欺騙作為。

張競舉例，美國大選期間，某個媒體高層曾經針對候選人家屬製作過謠言，整個故事架構都是奠祭虛構假人物之陳述，當時根本沒騙過美國主流媒體，所以根本未獲轉述報導。但是當時臺灣媒體對此謠傳報導狀況如何，多少媒體在真相揭露之後，最後變成豬八戒，其實大家心知肚明。

總而言之，張競感嘆，物必自腐而後蟲生，瞄準目標對象內心最深層渴望與焦慮下手，不論其是如何地不切實際，對方都會毫無抵抗能力地採信，此與溺水者要抓緊任何一根浮木的恐慌完全一致，詐騙集團要先製造恐慌，然後趁虛而入販售希望，藉著要受騙者病急亂投醫之恐慌得利，不就是這個基本套路嗎？但此招雖無新意，卻仍然屢試不爽，因為人性定力還是依然薄弱可欺。

(中時新聞網)