勞動部今天公布截至１０月底的勞動基金運用情況，據統計，截至１０月底為止，整體勞動基金收益數達負４１８。８億元，其中攸關退休帳戶分配的新制勞退收益數達３５０。６億元、收益率達負１。３８％，而整體勞動基金收益光１０月就虧掉４４１。２億元，但勞動基金運用局指出，初估11月單月截至27日為止，獲利達2300億元。

基金局指出，整體勞動基金截至 109 年 10 月底止規模為 4 兆 4500 億元，其中新制勞退基金規模為2兆6600億元，舊制勞退基金規模為8949億元，勞保基金規模為7344億元，就保基金規模為1360億元，職災保護專款規模為 111 億元，積欠工資墊償基金規模為 136 億元。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，受到新冠肺炎疫情、美國總統大選等因素、美元今年以來相對台幣下跌3.9％影響，10月的勞動基金短期績效受到波及，但11月受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，勞動基金初估11月截至27日為止，獲利達2300億元，勞動基金近年5年多平均收益率達3.49％、績效穩健。

(中時 )