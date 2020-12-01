過去蔡總統曾說「勞工是心裡最軟的一塊」，但國民黨立委蔣萬安今日爆出勞保基金潛藏負債已破10兆，應盡快提出改革期程。行政院長蘇貞昌回應「政府沒倒勞保就不會倒，我不用這樣跟你喊時間」。蔣萬安批「到立院還在講空話，唬弄人民。」

蔣萬安指出，蔡總統在2016競選時承諾要訂《最低工資法》，今年8月在一場勞工表揚大會上，蔡總統再次提及。此案目前進度到底如何？勞動部長許銘春表示，草案已送至行政院。蘇貞昌說，待政務委員召集相關部會，盤整成熟後就會送到立院審查。

蔣萬安詢問，2016年勞動部就說同年會送進立院，也在2017年擬定草案。但究竟何時會送進立院，行政院要給個答案。蘇貞昌回應，這個案子很大，還要整合。蔣萬安要求，行政院要在下會期將《最低工資法》送入立院審查，蘇貞昌說「好，會往這個方向努力。」

蔣萬安再問，「職災保險」單獨立法討論已久，其目的是為讓5人以下公司擴大納保，讓更多勞工受惠。此案何時可以送到立院？許銘春回應，目前也已送到政院。

蔣萬安指出，勞保基金在2017年首次出現短絀、逆差，至今已短絀8百多億，潛藏債務超過10兆，在最近一次的2018年所作的精算報告指出，勞保基金恐在2026年破產，勞保年改方案何時提出？

蘇貞昌說，政府不倒，勞保就不會倒，政府一定會負最後給付責任。許銘春回應，目前正在傾聽各界意見。

蔣萬安表示，根據OECD(經濟合作暨發展組織)所做「勞保基金針對確定給付制退休金計畫的基金提存比率」調查，在揭露的14國中，美國近70％，英國近90％，其他歐洲國家趨近100％，但截至2017年底，台灣僅7.16％。

蔣萬安說，蘇貞昌一再說政府負擔最後責任，都只是空話，勞保的改革方案究竟何時提出？蘇貞昌說，應該要來改，但改革牽涉各層面甚多，要穩妥前進。蔣萬安批「在立院還在講空話」、「何時要提改革案？」蘇貞昌說，會一步一步提方案。

蔣萬安批評，明年不敢承諾，那後年提得出來嗎？蘇貞昌回應「我不用這樣喊時間啦。」蔣萬安表示「你連具體期程都不敢承諾，也不清楚內容方向。」

蔣萬安說，勞動部之前說今年年底會提出，行政院馬上否認，現在質問何時提案，也不敢承諾，根本在唬弄所有勞工朋友。蘇貞昌回應「委員你用唬弄這樣的文字不好。」

(中時 )